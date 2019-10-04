Выезд граждан Азербайджана за рубеж посредством туроператоров сократился (Эксклюзив)

4 октября 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние три года сократилось число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж посредством агентств путешествий и туроператоров, сообщает в пятницу Trend.

Так, в 2018 году их число составляло 52 899 против 59 956 – в 2015 году.

Тем не менее, увеличилось число граждан, выезжающих в некоторые страны. Например, в 2018 году в Германию выехал 931 азербайджанских туристов против 1236 – в 2015 году, в Великобританию – 552 против 233, в Чехию 592 против 573, в Испанию – 516 против 211, в Италию – 782 против 652 соответственно.

В число стран, где зафиксирован рост числа отъезжающих посредством туроператоров азербайджанских граждан за последние три года, вошли Турция, Грузия, Франция, ОАЭ, Иран, Украина.

Согласно статистическим данным, если в 2015 году посредством туроператоров в Турцию выехало 19 544 азербайджанских туристов, то в 2018 году их число составило 26 516 человек, в Грузию – 1 119 против 1 595, во Францию – 481 против 640, в ОАЭ – 4 485 против 5 734, в Иран – 3 743 против 4 407 соответственно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британские туристы не могут покинуть отель в Тунисе
В мире 22 сентября 20:28
12 человек погибли в результате опрокидывания лодки с туристами в Индии
Другие страны 15 сентября 17:17
В Азербайджане заметно возросло число туристов из Грузии, Центральной и Южной Азии
Туризм 13 сентября 09:59
В августе большую часть иностранных туристов в Азербайджане составили россияне
Туризм 11 сентября 14:51
Российские компании помогут Узбекистану в развитии туризма
Туризм 11 сентября 12:54
Оценка туристической инфраструктуры Узбекистана американской Horwath HTL привлечет инвесторов
Туризм 7 сентября 14:41
Лента новостей
Эльчин Сафарли - посвящение русской бабушке Анне Павловне в Минске
Культура 12:11
Твининг-проект ЕС в Азербайджане сыграл важную роль в развитии законодательства в сфере занятости - министр
Общество 12:10
EMIN выступит в Гяндже
Культура 12:08
Проводимые в Азербайджане реформы будут служить оказанию еще более качественной правовой помощи гражданам - генпрокурор
Общество 12:03
В Азербайджане выбор кандидатов в судьи осуществляется на основе самых прогрессивных европейских методов - министр
Общество 11:45
Уровень заработной платы в Азербайджане увеличился 7 раз- министр
Общество 11:35
ЕС: Есть хорошие возможности для подписания нового соглашения о партнерстве с Азербайджаном
Политика 11:28
Помощник Президента Азербайджана: Сумма, выплачиваемая адвокатам государством в связи с оказанием бесплатной правовой помощи малообеспеченным лицам, увеличена втрое
Политика 11:22
Предприятие «Казатомпром» закупит запчасти для газоанализатора
Тендеры 11:08