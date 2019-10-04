Выезд граждан Азербайджана за рубеж посредством туроператоров сократился (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - За последние три года сократилось число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж посредством агентств путешествий и туроператоров, сообщает в пятницу Trend.

Так, в 2018 году их число составляло 52 899 против 59 956 – в 2015 году.

Тем не менее, увеличилось число граждан, выезжающих в некоторые страны. Например, в 2018 году в Германию выехал 931 азербайджанских туристов против 1236 – в 2015 году, в Великобританию – 552 против 233, в Чехию 592 против 573, в Испанию – 516 против 211, в Италию – 782 против 652 соответственно.

В число стран, где зафиксирован рост числа отъезжающих посредством туроператоров азербайджанских граждан за последние три года, вошли Турция, Грузия, Франция, ОАЭ, Иран, Украина.

Согласно статистическим данным, если в 2015 году посредством туроператоров в Турцию выехало 19 544 азербайджанских туристов, то в 2018 году их число составило 26 516 человек, в Грузию – 1 119 против 1 595, во Францию – 481 против 640, в ОАЭ – 4 485 против 5 734, в Иран – 3 743 против 4 407 соответственно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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