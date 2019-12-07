"Звезды" получат более 100 отелей Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Процесс присвоения «звезд» отелям в Азербайджане начнется в первом квартале 2020 года, на первой стадии сертификация охватит более 100 отелей.

Об этом сказал директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, выступая на церемонии вручения аккредитационного аттестата по оценке соответствия отелей определению «звездных» категорий, сообщает в пятницу Trend.

Флориан Зенгстшмидт отметил, что выдача «звезд» придаст дополнительный импульс развитию отельного бизнеса и индустрии гостеприимства в Азербайджане.

По его словам, сертификация повысит уровень обслуживания туристов в стране.

Выданный впервые в Азербайджане аттестат на сертификацию послужит четкому определению категорий действующих в стране отелей, отметил в свою очередь глава Центра аккредитации Азербайджана Намик Алиев.

В соответствии с соглашением о совместной деятельности между Азербайджанским бюро по туризму и Ассоциацией отелей Азербайджана, «звезды» отелям будут присваиваться на основе Национальной системы классификации звезд.

Национальная система сформирована на основе принципов, утвержденных и действующих в рамках «Hotelstars Union», принятой Европейской ассоциацией отелей.

Данная система реализуется в Турции и Грузии.

Отметим, что сегодня состоялась церемония по предоставлению Азербайджанскому бюро по туризму аккредитационного аттестата по оценке соответствия отелей – определению «звездных» категорий Центром аккредитации Азербайджана.

Ассоциация отелей Азербайджана является наблюдательным членом Европейской ассоциации отелей и Европейской ассоциации отелей, ресторанов и кафе («HOTREC»).

Напомним, что в ноябре 2017 года Азербайджанский аккредитационный центр был принят в Европейскую аккредитационную организацию, а в марте 2018 года стал ассоциативным членом Международной организации по аккредитации лабораторий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.