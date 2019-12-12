Баку на втором месте среди самых популярных авиазапросов в Великобритании

12 декабря 2019 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку занял второе место среди самых популярных авиазапросов в Великобритании по версии компании Google, сообщает в четверг Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно данным, Баку опередил такие города как Сан-Себастьян, Тенерифе и Орландо, уступив лишь Мадриду.

Такая популярность частично объясняется тем, что в этих двух городах в 2019 году прошли финалы двух крупнейших мировых турниров по футболу, на которых все команды представляли Великобританию.

Так, в Баку 29 мая состоялся финал Лиги Европы между двумя английскими клубами столицы «Арсеналом» и «Челси». В Мадриде, на финале Лиги Чемпионов первого июня лондонский Тоттенхэм встретился с Ливерпулем.

Стоит отметить, что благодаря такому всплеску интереса в Топ-10 по популярным авиазапросам попал и сам Азербайджан, заняв шестое место.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:)

Twitter: @eldarjanashvili

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