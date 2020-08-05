Проводятся онлайн-встречи с туристическими партнерами Азербайджана за рубежом

БАКУ/Trend/ - В целом в мае, июне и июле Азербайджанского Бюро по туризму провело 56 вебинаров, 176 онлайн-встреч с туристическими партнерами зарубежных рынков, в которых приняли участие более двух тысяч участников.

Как ссобщает Trend, по данным Государственного агентства по туризму, деятельность по продвижению туристических возможностей Азербайджана на целевых рынках и в других странах в виртуальном формате продолжается посредством онлайн-вебинаров и встреч.

В течение июля было проведено девять вебинаров и 68 онлайн-встреч с туристическими партнерами на зарубежных рынках.

Вебинары посетили более 249 участников и представителей туристических компаний, представляющих целевые рынки.

Состоялись онлайн-встречи с туроператорами и туристическими компаниями из стран Ближнего Востока, Индии, Китая, России, Беларуси, ОАЭ, Южной Кореи, Израиля, Германии и Украины. Были обсуждены изменения в индустрии туризма, необходимость обеспечения санитарных и гигиенических средств, новые тенденции развития мирового туризма.

Более 1212 человек из более чем 50 стран Европы, стран Ближнего Востока, стран СНГ, Южной Азии получили информацию об Азербайджане с онлайн-платформы обучения E-öyrənmə (elearning.tourismboard.az) .

Они приняли участие в тренингах, состоящих из нескольких модулей, таких как общая информация об Азербайджане, природа Азербайджана, азербайджанская свадебная дестинация, винные туры, лечебные туристические продукты, гастрономия, а также туристические возможности регионов и получили статус "эксперта по азербайджанскому туризму".

Кроме того, были организованы две ознакомительные онлайн-поездки для более чем 55 представителей туризма из стран целевого рынка.