Грузия будет участвовать в международной онлайн-выставке туризма ITB Berlin
В 2023 году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в Берлине, Германия в качестве принимающей страны и будет иметь доступ к миллиардной аудитории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, говорится в информации Национальной администрации туризма.
В этом году Грузия будет участвовать в международной онлайн-выставке туризма ITB Berlin в качестве страны-партнера в области приключенческого и устойчивого туризма.
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