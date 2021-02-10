В 2023 году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в Берлине, Германия в качестве принимающей страны и будет иметь доступ к миллиардной аудитории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, говорится в информации Национальной администрации туризма.

В этом году Грузия будет участвовать в международной онлайн-выставке туризма ITB Berlin в качестве страны-партнера в области приключенческого и устойчивого туризма.