Представители АЖД изучили транзитный потенциал Беларуси

13 декабря 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заместитель председателя ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Игбал Гусейнов и руководители дочерних компаний - ООО “АЖД Экспресс” и “АЖД Container” приняли участие в мероприятии, посвященном транзитному потенциалу Беларуси в Москве, сообщает Trend со ссылкой на "АЖД Экспресс".

Азербайджанские железнодорожники интересовались транспортным потенциалом Беларуси и изучали пути транспортировки грузов через ее территорию в страны Северной Европы. Наблюдавшие за обсуждениями представители азербайджанской железной дороги провели ряд встреч в двустороннем формате, в том числе - переговоры о развитии двусторонних отношений.

Мероприятие прошло в Москве в здании посольства Беларуси в РФ. В ней под председательством начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова приняли участие руководящий состав Российских железных дорог и представители ведущих логистических и экспедиционных компаний.

Напомним, что Беларусь и Азербайджан, являясь одновременно участниками международного транспортного коридора “Север-Юг”, в рамках проекта тесно сотрудничают в разработке совместного механизма транспортировки грузов. Недавно, в рамках международного коридора впервые началась транспортировка полиэтилена из Ирана в Беларусь.

(Автор: Наргиз Исмайлова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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