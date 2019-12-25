В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)

25 декабря 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обновляется дорожная инфраструктура в городе Хырдалан, начиная с его главной транспортной артерии проспекта Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, общая протяженность проспекта - 5,1 километра, 2,7 километра которых – четырехполосная дорога.

«В рамках капитальной реконструкции на проспекте удаляется верхний слой старого асфальтобетонного покрытия. Также согласно проекту, ведутся работы по расширению проезжей части, реконструкции пешеходных тротуаров, строительству по необходимости новых пешеходных тротуаров», - говорится в сообщении.

Работы на проспекте ведутся совместно со структурами, занимающимися прокладкой коммуникаций в соответствии со «Строительными нормами и стандартами».

Также в сообщении говорится, что на последнем этапе проекта будут обновлены крышки канализационных люков, установлены решетки для дождевой канализации, дорожные знаки, нанесены разделительные полосы и линии пешеходных переходов.

Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева, капитальный ремонт проводится также и на других улицах Хырдалана. Ремонтные работы стартовали на улицах Низами, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Саттара Бахлулзаде и Галубии общей протяженностью 5,4 километра.

В рамках текущих комплексных мероприятий Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работы по асфальтированию улицы Саттара Бахлулзаде.

Все работы ведутся под руководством Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

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  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из окрестных городов столицы Азербайджана обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
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