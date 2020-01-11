Казахстан и Китай прогнозируют значительный рост транзитных перевозок

11 января 2020 15:13 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Северо-Казахстанской области продолжается строительство современного оптового центра
Строительство 14:49
Казахстан и Малайзия подтвердили взаимный интерес к укреплению сотрудничества
Бизнес 14:26
Кто крупнейший кредитор Узбекистана?
Бизнес 14:20
Международный аэропорт Алматы в Казахстане увеличил объем грузовых и пассажироперезовок
Транспорт 14:08
Казахстанская нефтяная компания привлечет услуги капремонта насосов
Тендеры 10:22
"КТК-Казахстан" и "КТК-Россия" вновь продлили тендер по закупке оборудования
Тендеры 09:43
Лента новостей
Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
Культура 16:40
Закир Гасанов: Вооружение, имеющееся в распоряжении азербайджанской армии, полностью позволяет обеспечить победу над противником (ФОТО)
Политика 16:32
Дорожная полиция Азербайджана переходит на новую служебную форму (ФОTO)
Общество 16:27
Количество туристов, посещающих Узбекистан, значительно возросло
Туризм 16:14
В Турции сократились грузоперевозки авиатранспортом
Турция 15:50
Растет товарооборот между Турцией и Узбекистаном
Турция 15:38
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования султану Омана
Политика 15:25
Узбекско-китайское СП закупит сварочные материалы
Тендеры 15:12
Минэнерго огласило объем суточной добычи нефти в декабре минувшего года
Энергетика 15:11