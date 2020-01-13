Стала известна дата запуска рейсов в Казахстан катарским перевозчиком

13 января 2020 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания Катара - «Qatar Airways» выполнит свой первый рейс в Казахстан в марте 2020 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Инаугурационный рейс авиакомпании между городами Доха и Нур-Султан состоится 30 марта 2020 года, а между городами Доха и Алматы – первого апреля 2020 года.

Оба рейса будут выполнены на воздушном судне типа Боинг-787 (Dreamliner).

Авиакомпания «Qatar Airways» планирует выполнять регулярные пассажирские рейсы в Нур-Султан два раза в неделю, а в Алматы - четыре раза в неделю на воздушном судне типа Airbus-320.

Открытие рейса позволит казахстанским пассажирам путешествовать по 160 направлениям авиакомпании «Qatar Airways».

Qatar Airways – национальная авиакомпания Катара, она является одной из самых крупных в мире. Ее парк состоит из 233 воздушных судов.

Напомним, что в 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных рейсов. По словам Токаева, из столицы страны - города Нур-Султан прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям, чего недостаточно.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов также отмечал, что вскоре в Казахстане начнут действовать такие авиакомпании, как «Qatar Airways» (Доха, 2020 год), «Emirates» (Дубаи, 2021 год), «China Eastern» (Шанхай, 2021 год), «Уральские Авиалинии», «Победа» и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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