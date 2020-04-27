Через Бакинский порт прошел грузовой поезд из Китая

БАКУ/Trend/ - Очередной грузовой поезд из Китая в Турцию прошел через Бакинский порт, сообщили Trend в Бакинском международном морском торговом порту (Port Of Baku).

По данным источника, очередной поезд, движущийся из Китая в Европу и управляемый Австрийской федеральной железной дорогой, прошел через Бакинский порт и направился в турецкий город Косекой. Поезд, загруженный в основном электронными устройствами, автомобильными запчастями и другими потребительскими товарами, прибыл в Баку из китайского города Сиань за шесть дней.

Это уже второй поезд, который состоит из 115 контейнеров и обслуживается ÖBB Rail Cargo Group, дочерней компанией по логистике Австрийской федеральной железной дороги. OBB Rail Cargo Group, имеющая множество филиалов в Европе, штат из 8 500 человек и годовой оборот в 2,3 миллиарда евро, является одной из ведущих европейских компаний в области железнодорожной логистики.

В будущем поезда по маршруту Сиань-Косекой будут работать согласно регулярному графику и станут важной частью Среднего Коридора (Middle Corridor) и коридора Китай-Турция-Европейский Союз.

Напомним, что 25 ноября 2019 года Port Of Baku подписал соглашение с австрийской ÖBB Rail Cargo Group и голландской Cabooter Group об усилении и расширении грузовых перевозок из Европы в Центральную Азию и Китай. Соглашение предусматривает расширение транспортного коридора от Венло (Нидерланды) в Германию до Турции (Стамбул), Азербайджана (Баку), Центральной Азии, а затем до Китая.

Отметим, что Бакинский порт является самым старым и крупным морским портом на побережье Каспийского моря. На протяжении многих веков он служил связующим звеном между Востоком и Западом, наряду с древним Шелковым Путём, а также транспортным коридором "Север-Юг", соединяющим Северную Европу и Россию с Ближним Востоком и Южной Азией. Через портовые терминалы поддерживается морская торговая связь с крупными портами Каспийского моря, а посредством Волго-Донского и Волго-Балтийского каналов с портами Чёрного, Средиземного, Балтийского, Северного морей, Атлантического океана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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