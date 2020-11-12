Назван объем убытков крупной авиакомпании Каазхстана "Эйр Астанa"

Чистый убыток "Эйр Астаны" за девять месяцев 2020 года достиг 36 млрд тенге, передает Trend со ссылкой на LS.

Согласно неаудированному отчету авиакомпании, если в прошлом году чистая прибыль за три квартала составила 9,1 млрд тенге, в этом году чистый убыток достиг 36 млрд тенге.

Вместе с тем доходы упали более чем в два раза и составили 114,56 млрд тенге. В том числе от пассажирских перевозок – 103,7 млрд тенге (меньше в 2,3 раза), груза и почты – 5,6 млрд тенге (на 3% меньше), прочих доходов – 2,8 млрд тенге (на 24% больше), прибыль от продажи с обратной арендной – 2,4 млрд тенге.

Операционные расходы составили 146,4 млрд тенге, что на 34% меньше, чем годом ранее. Операционный убыток достиг 31,9 млрд тенге при прибыли прошлого года в 21,8 млрд тенге. Убыток до налогообложения был равен 44,8 млрд тенге.

Вместе с тем долгосрочные активы компании выросли до 295,7 млрд тенге (249 млрд тенге годом ранее), текущие активы составили 133,9 млрд тенге (130,7 млрд тенге годом ранее). Всего 429,6 млрд тенге.

Собственный капитал сократился в 4,1 раза до 9,6 млрд тенге. Долгосрочные обязательства выросли на 32,6% до 289,1 млрд тенге, текущие – на 6,9% до 130,9 млрд тенге.

Напомним, авиакомпания "Эйр Астана" почти в 10 раз увеличила чистый убыток по итогам I полугодия 2020 года.