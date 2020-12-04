В Казахстане продолжается внедрение мобильных диагностических средств в сфере ж/д

БАКУ /Trend/ - На данный момент компанией АО "Транстелеком" (ТТС) продолжается реализация проекта "Внедрение мобильных диагностических средств в рамках тиражирования автоматизированной системы управления (АСУ) "Магистраль", сообщили в пятницу Trend в компании.

Сообщается, что сама реализация проекта стартовала в 2019 году.

Внедряемые в рамках проекта мобильные диагностические комплексы (МДК) используются для диагностики ж/д путей в Казахстане. Проект реализуется за счет собственных средств ТТС.

"Проект АСУ "Магистраль" участвует в обеспечении процесса безопасности на железной дороге, во время пандемии коронавируса остановок проекта не происходило", - отметили в компании.

По словам представителя компании, в ходе реализации меняются подходы к сервисному обслуживанию, находятся иные доступные, менее подверженные риску источники поставки, обеспечивается бесперебойность работы мобильных диагностических комплексов за счет повышения компетенции своих специалистов.

"Транстелеком" – один из крупнейших операторов связи в Казахстане, специализируется на предоставлении широкого спектра телекоммуникационных услуг, цифровизации и системной интеграции в области ИТ, связи, автоматики и энергетики.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)