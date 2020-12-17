На ряде улиц Баку ведутся ремонтно-восстановительные работы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Завершены работы по капитальному ремонту улицы Мирали Гашгая в Насиминском районе.

Как сообщили Trend в государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, длина реконструированной улицы составляет 2,3 километра,а ширина, в среднем, 8 метров.

В рамках проекта для обеспечения комфортного и безопасного движения пешеходов, старые тротуары были демонтированы и заменены новыми.

Кроме того, согласно требованиям "строительных норм и правил" новое асфальтобетонное покрытие уложено в два слоя.

По завершении всех ремонтно-восстановительных работ вдоль улицы были установлены дорожные знаки и информационные щиты. Улица Мирали Гашгая соответствует новым и современным стандартам и уже эксплуатируется ее гражданами.

В ближайшее время планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию еще одну улицу в Насиминском районе.

Это участок по улице Хана Шушинского длиной в 1,2 километра. В настоящее время ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия вдоль этой улицы. Работы по асфальтированию планируется завершить в ближайшие дни.

Аналогичные работы ведутся на улицах Юсифа Везира Чеменземинли, Гулу Гулиева, Академика Шамиля Азизбекова и братьев Мардановых.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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