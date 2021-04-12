Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда

Транспорт 12 апреля 2021 18:49 (UTC+04:00)
Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда

БАКУ/Trend/ - В депо «Нариманов» Бакинского метрополитена внедряется еще одно техническое новшество в области осмотра и ремонта поездов.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе метрополитена, речь идет о проведении работ по реализации и оптимизации инноваций в этой сфере.

«В этом контексте ведутся работы по реконструкции контактной сети в 825 вольт и модернизации системы коммутации», – отметили в структуре.

Было отмечено, что внедрение новой системы позволит одним нажатием кнопки управлять и подавать постоянное напряжение на поезд, стоящий на полосе технического обслуживания.

Сообщается, что проект реализуется в сотрудничестве с итальянской компанией Ropla.

«В настоящее время в десяти специализированных щитах метрополитена установлены и введены в эксплуатацию инновационные системы управления. Оператор, работающий в центре управления, сможет автоматически подавать и снимать напряжение с любого поезда, не выходя из помещения», – сказали в пресс-службе метрополитена.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда - Gallery Image
Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда - Gallery Image
Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда - Gallery Image
Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда - Gallery Image
Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда - Gallery Thumbnail
Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда - Gallery Thumbnail
Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда - Gallery Thumbnail
Бакметрополитен внедрил решение для автоматической подачи напряжения на поезда - Gallery Thumbnail
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