Туркменистан и Казахстан обсудили вопрос выдачи виз водителям транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Казахстан рассмотрели вопросы в связи с унификацией размеров консульских сборов и выдачей виз водителям транспортных средств.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана, обсуждения прошли в ходе казахстанско-туркменских консульских консультаций с участием глав дипломатических представительств двух стран и представителей компетентных учреждений.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития договорно-правовой базы, в частности порядок пересечения границы гражданами двух стран.

Кроме того, были рассмотрены вопросы по расширению двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав и интересов граждан.

В завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру консульских отношений.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами.

Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По этому торговому пути грузы могут переправляться в страны Персидского залива, регион Индийского океана и Европу.

Данный проект был реализован при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Исламского банка развития на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 году соглашения.

Как ранее сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Казахстана, новым проектом в сфере транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном является строительство туркменской стороной автомобильной дороги до границы с Казахстаном и моста через залив Кара-Богаз-Гол.

Ожидается, что реализация этого проекта позволит увеличить товарооборот, объем грузовых и пассажирских перевозок.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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