Узбекистан и таджикистан рассматривают вопрос строительства железнодорожной линии Самарканд - Пенджикент, передает Trend со ссылкой на asiaplustj.info.

Транспортные ведомства Таджикистана и Узбекистана обсудили вопрос строительства железнодорожной ветки, которая соединять таджикский город Пенджикент с Самаркандской областью Узбекистана.

Проект по прокладке железнодорожного участка «Пенджикент (Таджикистан) – станция Булунгур/станция Джамбай/ заводская станция (Узбекистан)» обсужден на встрече замминистра транспорта Таджикистана Шоисты Саидмуродзода с замминистра транспорта Узбекистана Абдусаматом Муминовым.

На встрече также был обсужден проект соглашения между правительствами двух стран «О транзите опасных грузов через территорию Узбекистана».

Кроме того, стороны рассмотрели возможности восстановления авиасообщения между двумя странами с соблюдением противоэпидемиологических требований, а также восстановление грузоперевозок посредством железнодорожного участка «Бекабад-Истиклол-Бекабад» и автомобильных грузоперевозок через КПП «Патар-Андархон».

По итогам встречи по обсужденным вопросам стороны подписали соответствующий протокол, отмечают в Минтрансе.

Напомним, 10-12 июня этого года состоится официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

По данным посольства Узбекистана в Душанбе, по итогам визита стороны попишут ряд новых основополагающих документов для дальнейшего сотрудничества.