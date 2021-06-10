Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы

«В дополнение к регулярным рейсам «Аэрофлота» SU1891 по воскресеньям и Uzbekistan Airways HY603 по субботам с 10 июня добавляются еще два регулярных рейса по маршруту «Ташкент - Москва», передает Trend со ссылкой на посольство РФ в Ташкенте.

Уточняется, что российская авиакомпания будет осуществлять полеты по четвергам, а узбекская - по вторникам.

В Uzbekistan Airways уточнили, что второй регулярный рейс из Ташкента в Москву и обратно вводится с 15 июня. Регулярный рейс из Ташкента будет выполняться в аэропорт Домодедово.

Стоимость авиабилетов по маршруту Ташкент - Москва для экономического класса фиксирована и составляет 4 276 000 сумов (стоимость актуальная на 9 июня 2021 года).

Столицы Узбекистана и РФ соединяют два рейса в неделю: один - от российского авиаперевозчика «Аэрофлот» по воскресеньям, другой - от Uzbekistan Airways.