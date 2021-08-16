Туркменистан вносит значительный вклад в рост транзитных грузоперевозок – ТРАСЕКА

БАКУ /Trend/ - Будучи важнейшим транспортно-логистическим звеном, связывающим не только приграничные государства, но и страны Европы и Азии, Туркменистан вносит значительный вклад в развитие взаимовыгодных экономических связей и увеличение объема транзитных перевозок грузов, сказали Trend в Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА.

Было отмечено, что прикаспийские государства, включая Туркменистан, также активно ведут работу по наращиванию мощностей морских портов, что обеспечивает Туркменистан качественным транспортным соединением, отвечающим современным требованиям.

"Примером служит международный морской порт Туркменбаши, который является ключевым звеном в транспортной системе как страны, так и региона. Развитая портовая инфраструктура стала двигателем роста автомобильных и железнодорожных контейнерных перевозок между Туркменистаном и странами ТРАСЕКА", - сказали в ПС МПК ТРАСЕКА, добавив, что за последние годы параллельно запущен современный контейнерный сервис по перевозке грузов через Каспийское море.

"По нашим оценкам, потенциал Прикаспийского региона оценивается в 700 тысяч контейнеров в год, которые могут быть перевезены транзитом по территории прикаспийских государств. В связи с этим мы глубоко убеждены, что присоединение Туркменистана к Основному многостороннему соглашению (ОМС) ТРАСЕКА позволит еще более эффективно реализовать большой экономический потенциал, придаст импульс развитию транспортного сектора всей страны, а также обеспечит последовательное и активное возрождение Великого Шелкового пути", - сказали в ПС МПК ТРАСЕКА.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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