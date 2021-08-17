Производство автомобилей в Казахстане выросло на 23,8 процента

За семь месяцев 2021 года на территории Казахстана было произведено 47 176 единиц техники, общей стоимостью свыше 371,4 млрд тенге, перелает Trend со ссылкой на Ассоциацию Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

Автопром страны продолжает испытывать трудности из-за дефицита машинокомплектов и ограничения поставок по транзиту казахстанских грузов через Китай. Тем не менее по официальным данным автопром занимает долю в 32 процента в машиностроении и продолжает оставаться основным драйвером развития отрасли.

В январе-июле 2021 года было выпущено 40 674 легковых автомобилей (+26,6 процента), 5 302 единиц грузового транспорта (+52,1 процента), 705 автобусов (-17,5 процента), 376 прицепов и полуприцепов и 119 единиц прочей специализированной техники.

В десятке самых популярных брендов (включая экспорт), продукция которых освоена на предприятиях в Казахстане: Chevrolet (18 362), Hyundai (14 322), Kia (5211) JAC (3 253), GAZ (2456), UAZ (940), KAMAZ (824), Lada (394), Hyundai Trucks (301) и Renault (294).

​​​​​​​По итогам семи месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 28 670 единиц техники (+46,9 процента) на сумму 179,2 млрд тенге ($421 млн.). Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 14 274 легковых автомобилей общей стоимостью 140,7 млрд тенге ($331 млн). Семипалатинский СемАЗ отгрузил 2476 единиц коммерческой техники (+95 процентов) на сумму 21,4 млрд тенге ($50 млн.). В Кокшетау КАМАЗ-Инжиниринг выпустил 824 грузовика (+60,9 процента). Завод Hyundai Trans Auto произвел 496 грузовиков и автобусов (+165,2 процента). На счету Daewoo Bus Kazakhstan – 146 автобусов.

Экспортные поставки автомобилей остаются приоритетным направлением развития автопрома, по данным АКАБ, в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь отправлено 4 533 автомобиля на общую сумму 30,6 млрд тенге ($72 млн), что на 27 процентов больше, чем в прошлом году.

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