Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в применении системы e-TIR для грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в применении системы e-TIR для грузоперевозок.

Как сообщает Trend, об этом говорится в "Меморандуме о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой торговли между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

В документе отмечается, что для облегчения перемещения железнодорожных грузов между Азербайджаном и Турцией будет расширено применение системы e-TIR.

Кроме того, в меморандуме указывается, что между Азербайджаном и Турцией будет налажено сотрудничество в областях создания цифровой инфраструктуры и упрощения процедуры взаимодействия на транспортных коридорах.

Отметим, что 25 августа 2021 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой торговли между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики", подписанный второго апреля 2021 года в Баку.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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