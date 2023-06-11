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Создается совместное предприятие для Среднего коридора - генсек

Транспорт Материалы 11 июня 2023 09:16 (UTC +04:00)
Создается совместное предприятие для Среднего коридора - генсек

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Создание совместного предприятия для Среднего коридора обсуждается железнодорожными ведомствами Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов.

По его словам, работы по созданию СП в процессе, ведутся интенсивные переговоры между странами-участницами этой инициативы.

"Создание совместного предприятия обеспечит высокое качество интермодальных транспортных и логистических услуг, согласование трансграничных тарифов и внедрение унифицированной IT-платформы для полной автоматизации грузоперевозок из Китая в Турцию", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в рамках этого СП планируется объединить международный коридор Север-Юг с портами Каспийского моря, расширив коридор в Иран и арабские страны вдоль Персидского залива, Восточной Африки и Индии.

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