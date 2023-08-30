Количество перевезенных автомобилей через Бакинский порт увеличилось в три раза

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года количество перевезенных легковых автомобилей через Бакинский порт составило 4 002 единицы, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Бакинского порта, в январе через порт перевезен 281 автомобиль, а в июле это число увеличилось в три раза и составило 768 автомобилей.

Прогнозируется, что подобная положительная тенденция в грузоперевозках сохранится и в ближайшие месяцы.

Согласно информации Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики, страна в январе - июле 2023 года импортировала 56 766 автомобилей, что на 37,24 процента, или 15 404 единицы больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основная часть импорта пришлась на легковые автомобили - 52 675, что на 38,11 процента, или 14 535 единиц больше показателя января-июля 2022 года. В том числе были импортированы 80 автомобилей вместимостью 10 человек и более, 1 492 электромобилей и 8 426 гибридных автомобиля.

По итогам 2022 года через Бакинский порт было перевалено свыше 6,3 миллиона тонн грузов, а это говорит о росте на 14 процентов по сравнению с показателем 2021 года. Кроме того, по итогам прошлого года было перевалено почти 52,3 тысячи TEU-контейнеров, что на 16 процентов больше, чем в 2021 году.