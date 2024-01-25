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Баку и Токио видят перспективы расширения связей в сферах транспорта и ИКТ

Транспорт Материалы 25 января 2024 14:29 (UTC +04:00)
Баку и Токио видят перспективы расширения связей в сферах транспорта и ИКТ

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Япония видят перспективы расширения связей в сферах транспорта и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на публикацию министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети "Х".

"Прошла встреча с послом Японии в Баку Кацуя Ватанабэ, в ходе которой мы обсудили расширение азербайджано-японского сотрудничества в сферах транспорта и ИКТ", - говорится в публикации.

По словам министра, также состоялся обмен мнениями об авторитетном мероприятии - COP 29, которое в ноябре 2024 года пройдет в Азербайджане.

Отметим, что Япония является признанным мировым лидером в сфере ИКТ, и ее опыт по цифровизации различных процессов, а также в сфере организации эффективной работы транспорта полезен для Азербайджана.

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