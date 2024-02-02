Уточнена стоимость проекта приобретения ASCO двух сухогрузов

БАКУ/Trend/ — ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), находящееся в управлении "Азербайджанского инвестиционного холдинга", выделит 18 миллионов долларов США в рамках подписанного 1 февраля в Баку проекта по приобретению двух сухогрузов типа "Handysize", передает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение ASCO.

"Общая стоимость проекта покупки двух сухогрузов оценивается в 60 миллионов долларов, из которых 70 процентов (42 миллиона долларов) выделит ЕБРР, а 30 процентов - ASCO", — говорится в информации.

Отметим, что вчера в Баку прошла церемония подписания соответствующего соглашения с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), правительства Азербайджана и ASCO.

"Новые суда поддержат стремление Азербайджана укрепить позиции страны, как важнейшего звена Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ с мировыми рынками. ЕБРР также будет поддерживать ASCO в совершенствовании практики корпоративного управления и раскрытия информации, связанной с изменением климата, чтобы лучше решать проблемы декарбонизации в судоходном секторе и подготовить основу для первых финансовых отчетов ASCO, связанных с устойчивым развитием", — заявили стороны по итогам церемонии.

На балансе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (самый крупный флот на Каспии) в настоящее время находится 54 судна разного назначения.

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