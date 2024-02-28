По проекту "Север-Юг" ведется работа на воде и суше в разных странах

БАКУ /Trend/ - С целью успешной реализации международного транспортного коридора "Север – Юг" к весне 2025 года будет подготовлен проект увеличения пропускной способности Волги от Волгограда до порта Астрахани протяженностью около 500 километров, сообщает в среду Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Кораблям не хватает глубины на Волге на подходах к астраханским портам и в фарватере Волги по пути на север вглубь России. "Росморречфлот" в прошлом году провёл тендер на разработку проекта увеличения пропускной способности Волги, окончательно проект будет готов весной 2025 года", - пишут российские издания.

Они отмечают, что требуемая глубина для прохода разного вида судов на Волге – 4 метра, ширина – 100 метров, радиус закругления (берегов) – 1000 метров.

"Пока Волга на участке Волгоград-Астрахань соответствует требованиям только по ширине. Предстоят масштабные работы по изменению русла реки, но ситуация с реализацией этого проекта, позволяющего увеличить грузопоток по коридору "Север-Юг", прояснится в 2025 году", - пишут российские СМИ.

Также по проекту "Север-Юг" на суше решается вопрос в отношении строительства железной дороги Решт (Иран)-Астара (граница Ирана с Азербайджаном), на которую РФ дает Ирану 1,3 миллиарда евро.

"Там будет построено две железнодорожные колеи - по европейским стандартам и по стандартам бывшего СССР. Уточняются технические детали", - пишут российские издания.

Напомним, что юридическая база транспортного коридора Север-Юг была заложена на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года. Азербайджан присоединился к этому соглашению в 2005 году.

Всего соглашение об этом коридоре ратифицировали 13 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Российская Федерация, Таджикистан, Турция и Украина).

Ожидается, что к 2027 году транспортный потенциал коридора "Север-Юг" может приблизиться к 10 миллионам тонн грузов в год (пятикратный рост к 2023 году).