АЖД о развитии сегментов Среднего коридора

БАКУ/Trend/ — ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с пуском 20 мая модернизированной железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК, часть Среднего коридора) уже перевезли по ней 632 тонны грузов из Баку в Карс, передает в понедельник Trend со ссылкой на АЖД.

"Произошло существенное расширение логистических возможностей Среднего коридора, обеспечивается более быстрая и эффективная доставка грузов по маршруту Восток-Запад. Это достижение позволяет позиционировать Азербайджан как важный логистический узел, и также повышает конкурентоспособность и надежность Среднего коридора", — подчеркнули в АЖД.

В ЗАО напомнили, что модернизация железной дороги БТК включала в себя несколько ключевых обновлений на 184-километровом участке в Грузии, создание интермодального соединения, линий связи и другие работы.

"Подписанные на прошлой неделе в Китае соглашения еще больше повысят преимущества Среднего коридора, делая доставку грузов по маршруту Восток-Запад втрое быстрее. Укрепление региональной торговли и создание новых возможностей для бизнеса по всей Евразии является приоритетом для АЖД", — упомянуто в сообщении.

Отметим, что Средний коридор развивается по нарастающей с 2014 года и находится в центре внимания ЕС, США и стран Азии.

В 2023 году транспортировка по Среднему коридору составила почти 2,7 миллиона тонн, в 2024 году она намечена в объеме 4,2 миллиона тонн, в частности, благодаря пуску усовершенствованной БТК.

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