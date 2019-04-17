Таджикистан продолжит переговоры с Россией по ключевым вопросам трудовой миграции

Душанбе продолжит переговоры с Москвой по вопросам улучшения условий пребывания и трудовой деятельности граждан Таджикистана в России. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы продолжим переговоры с российской стороной на предмет увеличения срока регистрации и проведения очередной миграционной амнистии. Наряду с этим будут рассмотрены вопросы ускорения процесса подготовки и подписания межгосударственного договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения трудовых мигрантов, возможности снижения стоимости для них патента и другие темы, связанные с защитой прав и интересов наших граждан на территории России", - сказал он. Текст речи Рахмона опубликован в среду на официальном сайте таджикского лидера.

Таджикский лидер напомнил, что за последние годы двум странам удалось договориться об увеличении срока регистрации граждан Таджикистана в РФ с 7 до 15 дней, а в 2017 году для 100 тыс. таджикских граждан в Российской Федерации была проведена так называемая миграционная амнистия.

Рахмон, прибывший 16 апреля в Москву с официальным визитом, сообщил, что в среду по итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным планируется подписать пакет документов, в том числе в сфере трудовой миграции. "В рамках нынешнего официального визита мы с российской стороной отдельно рассмотрим тематику трудовой миграции и подпишем несколько документов о сотрудничестве в этой области, в том числе соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Этот документ, без сомнения, станет еще одним существенным шагом в деле создания достойных условий для трудовой деятельности наших граждан на территории России", - подчеркнул президент Таджикистана.

Он призвал дипломатические представительства Таджикистана в России предпринять меры по предотвращению совершения таджикскими трудовыми мигрантами преступлений, уклонения молодых людей призывного возраста от службы в таджикской армии и других негативных явлений. "Наши граждане могут внести свой ценный вклад в дело продвижения нашего более плодотворного сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал Рахмон.

Он отметил предпринимаемые правительством Таджикистана шаги для обеспечения занятости населения внутри страны. По его данным, принятые за последние годы властями меры на этом направлении способствовали сокращению числа трудовых мигрантов в России с более 800 тыс. человек в 2013 году до 484 тыс. человек в 2018 году. "Тенденция к уменьшению числа наших граждан в сфере трудовой миграции продолжается", - добавил Рахмон.

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