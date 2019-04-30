Бишкек отпраздновал свой 141 День Рождения

Вчера, 29 апреля, с раннего утра по всему городу проходили праздничные мероприятия, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Главное мероприятие ждало горожан и гостей столицы на центральной площади Ала-Тоо в 18:00 часов. Началось оно с концерта большого симфонического оркестра мэрии столицы, танцевальных коллективов, артистов отечественной эстрады и оркестр народных инструментов мэрии города Бишкек.

Всех гостей праздника с Днём города поздравили заместитель руководителя аппарата Президента КР Алмаз Кененбаев, мэр столицы Азиз Суракматов, председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров, экс-мэры столицы Медетбек Керимкулов, Иса Омуркулов, Нариман Тюлеев, Абдыбек Суталинов, Салават Искаков, экс-спикер Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов, депутат Жумабек Салымбеков, начальник ГУВД Канат Джумагазиев, первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев и меценат Джурат Закиров.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов, поздравляя горожан с праздником, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

"Дорогие бишкекчане! От всей души поздравляю каждого из вас с Днём города! Бишкек для всех граждан Кыргызстана особый, любимый и родной город. Бишкек - достояние всего нашего народа, всего Кыргызстана. Уверен, столица продолжит развиваться во всех направлениях. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия", - поздравил мэр.

Заместитель руководителя аппарата Президента КР Алмаз Кененбаев зачитал поздравление от имени Президента КР Сооронбая Жээнбекова.

Гвоздём праздничного вечера стали зарубежные звезды – российская певица Согдиана и художественный руководитель узбекского вокально-инструментального ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров. Кульминацией праздничного вечера стал 6-минутный красочный фейерверк. После насыщенного вечера всех желающих горожан ждали автобусы и троллейбусы, которые спецрейсом бесплатно развезли их по определённым маршрутам.

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