Эмомали Рахмон провел переговоры с Генсеком ШОС

18 мая 2019 09:42 (UTC+04:00)

Предметом обсуждения Эмомали Рахмона и Владимира Норова стали сегодняшняя ситуация и перспектива отношений Таджикистана с государствами ШОС, вопросы сотрудничества в сферах экономики, культуры, образования, науки, массовой информации, спорта, туризма, а также культурного наследия государств, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Во время встречи стороны обменялись мнениями по реализации крупных проектов в сферах транспорта, энергетики, промышленности, строительной инфраструктуры, телекоммуникаций, высоких технологий и инноваций, развития сельскохозяйственного сектора на благо стран-членов, отмечается в сообщении.

Было подчёркнуто, что Таджикистан является сторонником обновления экономической платформы ШОС, реализации проектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь», создания транспортно-логистических маршрутов, обеспечивающих соединение Центральной Азии через Китай и Россию с юго-восточными рынками Азии и европейскими государствами, образования финансовых институтов – Банка развития, Фонда развития ШОС и учреждения Антинаркотического центра ШОС.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества стран-членов ШОС по обеспечению региональной безопасности, оздоровлению сложной политической ситуации в некоторых районах Афганистана, укреплению охраны государственной границы Таджикистана, совместной борьбы против угроз современного мира, терроризма, экстремизма и путей их финансирования.

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