Эмомали Рахмон ознакомился с деятельностью центра управления госграницы

28 мая 2019 09:24 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр города Душанбе Рустам Эмомали сегодня, 28 мая, в День пограничника посетили Центр управления государственной границы пограничных войск ГКНБ РТ, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Центр недавно был реконструирован и оснащен современным оборудованием, сообщает пресс-служба главы государства. В нем расположены пункты оперативного управления, командования, центр связи и другие объекты.

Пограничным войскам Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, сегодня, 28 мая исполнилось 25 лет.

Система управления границы оснащена средствами ночного и дневного наблюдения, средствами контроля и организации защиты границы и другими техническими средствами.

Ответственные лица ознакомили президента с деятельностью Центра управления государственной границы, с работой центров и служб, расположенных на его территории.

В частности, было отмечено, что благодаря оснащению центра новым оборудованием стало возможным круглосуточно контролировать режим организации работы на границе.

Спецсвязь в Центре позволяет принимать и отправлять любые виды радио и телефонных сообщений. Налажены отдельные линии связи между силовыми структурами.

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