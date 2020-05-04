Сумма поддержки Всемирного банка для борьбы с COVID-19 в Центральной Азии и Европе превысила $1,4 млрд.

БАКУ/Trend/ - Анна Бьерде, гражданка Швеции, назначена новым вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии, передает в понедельник Trend со ссылкой на ВБ.

Как отмечается в сообщении, Бьерде принимает руководство регионом Европы и Центральной Азии в особенно сложный период для стран-клиентов Всемирного банка.

«Из-за пандемии COVID-19 многие страны столкнулись с тяжёлыми последствиями медицинского, социального и экономического характера. В условиях сохраняющейся неопределённости авторы последнего Обзора экономики Европы и Центральной Азии, подготовленного ВБ, допускают для региона различные сценарии, предполагающие отрицательные темпы роста, в том числе масштабную рецессию в 2020 году: снижение темпов роста может достигать от -4,4 до -2,8 процента», - сообщают в ВБ.

Как отметила сама Бьерде, на посту вице-президента она планирует тесно взаимодействовать с правительствами стран-клиентов, оказывая им поддержку в достижении высоких результатов в области развития, однако в ближайшей перспективе внимание ВБ сосредоточено на преодолении последствий пандемии COVID-19 для здоровья населения и экономики стран региона.

«В краткосрочной перспективе мы предоставляем финансирование по ускоренной процедуре, а также реализуем инструменты для защиты здоровья людей и уровня их жизни. В среднесрочной перспективе мы будем помогать странам смягчать последствия текущего кризиса для их бюджетов и экономик за счёт соответствующих мер поддержки и финансирования», - сказал Бьерде.

В сообщении также отмечается, что к настоящему времени на цели оказания странам Европы и Центральной Азии помощи в смягчении последствий пандемии COVID-19 Всемирный банк направил более 1,4 миллиарда долларов.

Так, начиная со второго апреля 2020 года было одобрено выделение около 490 миллионов долларов в рамках проектов чрезвычайного реагирования. Кроме того, в поддержку мер против COVID-19 и его последствий, предпринимаемых в странах, в рамках текущих проектов и кредитования перераспределяются, используются или предоставляются средства в сумме, достигающей 925 миллионов долларов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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