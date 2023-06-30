АБР выделил более $1 млн на развитие устойчивых систем соцзащиты в странах Азии и Тихоокеанского региона

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) выделил $1,1 миллиона на новый проект по развитию инклюзивных и устойчивых систем социальной защиты в странах Азии и Тихоокеанского региона, сообщает Trend.

Согласно данным АБР, подразумевается реализация проектов в таких странах как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Фиджи, Грузия, Индонезия, Китай, Филиппины, Пакистан, Монголия, Непал, Папуа - Новая Гвинея, Шри-Ланка и т.д.

"Данная техническая помощь в области знаний и поддержки поможет разработать инклюзивные и устойчивые системы социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления систем и политики социальной защиты, разработки устойчивых и интегрированных решений, которые могут усилить воздействие на развитие и поддержать инклюзию, и предоставления каталитической поддержки для разработки инклюзивных и устойчивых проектов социальной защиты. Техническая помощь поможет развивающимся странам-членам Азиатского банка развития разработать и расширить меры социальной защиты посредством наращивания потенциала, генерирования знаний и поддержки разработки проектов", - отмечает АБР.

АБР также отмечает, что социальная защита является одной из наиболее эффективных мер по сокращению бедности и неравенства и содействию инклюзивному развитию.

"Многие системы социальной защиты в странах Азии и Тихоокеанского региона все еще имеют ограниченный охват, расходы, спектр программ и способность эффективно бороться с последствиями кризисов и потрясений (например, медицинских, финансовых и стихийных бедствий). По оценкам Индикатора социальной защиты (ИСЗ) АБР, около 53,5% целевого населения региона охвачено по крайней мере одним пособием по социальной защите. Расходы растут - в основном в результате расширения социального страхования, которое в первую очередь распространяется на работников формального сектора - но все еще остаются низкими (около 5,5% от валового внутреннего продукта). Инвестиции в ключевые области, такие как программы на рынке труда, остаются недостаточными", - подчеркивает АБР.