Центры обслуживания науки создадут в Казахстане в 2018 году

20 октября 2017 12:35 (UTC+04:00)

В Казахстане в 2018 году будут созданы центры обслуживания науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проанализировали все бизнес-процессы, министерство весь год это отслеживало все заявки, все жалобы через веб-сайт, через блог-платформу министра. Вы знаете, что мы Telegram-каналы открыли. Вначале это резонансно восприняли, а потом начали поступать жалобы, предложения. У нас свои чаты есть. Мы все это собрали и поняли, что основная проблема, я своими словами скажу, это проблема «глухого» телефона - просто друг друга не понимаем. Все», - сказал вице-министр образования и науки РК Асланбек Амрин в ходе форума «Коммерциализация технологий как инструмент интеграции науки и бизнеса».

Для решения этой проблемы будет создан центр обслуживания науки.

«В 2018 году на базе Национального центра экспертизы, на базе его филиалов будут открыты центры обслуживания науки, где вы сможете получить доступ к международным базам, вам окажут профессиональное консультирование и маркетинговую поддержку. Мы будем помогать вам искать правильные новости для ваших исследований», - пояснил вице-министр.

Azernews Newspaper
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