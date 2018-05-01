Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с днем единства народа

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником 1 мая - Днем единства народа Казахстана, сообщает во вторник пресс-служба президента.

«Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с 1 Мая - Днем единства народа Казахстана! Это поистине общенародное торжество является ярким символом нашего патриотизма, любви и преданности родной земле. Благодаря единству и согласию мы достигли больших успехов в построении независимого государства, заслужив высокий авторитет и признание в мире. Осознание нами всей важности единства и согласия является главным фактором гармоничного и устойчивого развития нашей страны», - говорится в поздравлении.

Президент Казахстана добавил, что только в единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие Республики Казахстан.

«Эти ключевые ценности определяют мировоззрение нашего общества и служат ясным ориентиром в его дальнейшей консолидации и сплочении. Уверен, что происходящее масштабное обновление всех сфер жизни государства будет способствовать укреплению нашего единства и стабильности на пути новых свершений и побед. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», - сказал Назарбаев.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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