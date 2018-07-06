Столица Казахстана Астана празднует своё 20-летие (ФОТО)

Главный город Республики Казахстан - Астана отмечает 20-летие со дня официального приобретения статуса столицы. 6 июля 1997 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал соответствующий указ. Сейчас Астана политический и экономический центр евразийского континента.

Главным источником финансирования строительства в Акмоле были инвестиции. «Мы добились получения от иностранных инвесторов беспроцентных кредитов сроком на 10 лет. Кроме того, многие объекты построены на гранты и инвестиции без компенсаций», - рассказал Президент РК.

Президент РК Нурсултан Назарбаев в одном из интервью центральным СМИ отметил, что около 20 лет назад был объявлен конкурс на планирование Астаны, который вызвал огромный интерес у мировых центров градостроительства.

Тогда на конкурс поступило свыше 50 проектов из Японии, США, Австралии, Италии, Франции, Германии, России, Финляндии, Кореи, Болгарии, других стран. Из них 27 проектов были отобраны для рассмотрения на конкурсе. По его итогам победил проект выдающегося архитектора современности Кисё Курокавы. Японский архитектор предложил оригинальный проект под названием «Принцип жизни».

Одним из первых, в 2002 году, в столице начали строить символ города, который считается одной из главных достопримечательностей – Байтерек, работа архитектора Акмурзы Рустембекова.

Мировые лидеры и высокопоставленные персоны здесь частые гости.

Отсюда как на ладони видна молодая столица.

Через год началось строительство штаб-квартиры крупнейшей нефтегазовой компании, еще год спустя президентской резиденции – Акорда.

Свой нынешний облик город приобрел за десяток лет.

Астана стала не просто столицей, но и местом международных встреч, переговоров и различных саммитов.

В 2017 году здесь успешно была проведена выставка ЭКСПО-2017, в которой приняли участие более 40 стран мира.

Тема Международной специализированной выставки - «Энергия будущего» - как нельзя лучше передает дух и стремление Казахстана идти вперед, развиваться и покорять новые вершины.

С 1997 года население Астаны выросло более чем в три раза. На 1 ноября 2017 года официально в столице проживает 1 026 181 человек. А в перинатальных центрах столицы ежедневно рождается 75-80 детей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.