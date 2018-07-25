Валовые международные резервы Нацбанка Казахстана снизились

25 июля 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Валовые международные резервы Национального банка Казахстана по итогам июня текущего года, по предварительным данным, снизились на 0,5 процента, или на 157,2 миллиона долларов, до 30,6 миллиарда долларов.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, распространенном в среду.

Отметим, что с начала года валовые международные резервы снизились на 0,6 процента, или на 181,4 миллиона долларов.

Международные резервы Казахстана в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (58,1 миллиарда долларов), составили на конец июня текущего года 88,7 миллиарда долларов.

В сообщении регулятора отмечается, что поступление валюты на счета правительства и увеличение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном банке были нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга правительства.

Официальный курс на 25 июля составил 344.64 KTZ/USD

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