Казахстан намерен инвестировать в страны Африки

БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен вкладывать средства в страны Африки. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на брифинге по итогам встречи с делегацией МИД Гамбии, передают казахские СМИ.

"Будущее лежит в Африке. Неслучайно сегодня все крупнейшие инвесторы мира вкладываются в различные сектора экономики стран этого континента. И Казахстан также не будет отставать и будет работать над тем, чтобы Африка заняла достойное место не только в нашей внешнеполитической, но и во внешнеэкономической повестке", – сказал Кайрат Абдрахманов.



Глава МИД также отметил, что на встрече был обсужден вопрос развития двусторонних отношений между Казахстаном и Гамбией.



"В политическом плане наши позиции совпадают практически по всем вопросам повестки дня не только в СБ ООН, но и в рамках других организаций. Наверное, больше внимание надо сконцентрировать на вопросах торгово-экономического сотрудничества", – сказал министр.



Помимо этого, глава казахстанского МИД напомнил, что в октябре в Астане планируется проведение VI съезда лидеров мировых и традиционных религий. В этом контексте необходимо уделить больше внимания тесному сотрудничеству между странами в сфере развития межэтнического и межрелигиозного диалога во всем мире.

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