В Северо-Казахстанской области создали электронную карту полей

БАКУ /Trend/ - В агропромышленный комплекс Северо-Казахстанской области внедряют элементы цифровизации. Умные технологии внедряют и используют в 50 хозяйствах на площади более 700 тысяч гектаров. Об этом заявил аким области Мадияр Кожахмет, сообщает в четверг "Казинформ".

"В растениеводстве начали работу с создания электронных карт полей. Они нужны для внедрения "точного земледелия". Уже оцифровали свыше 92 процента площадей пашни, или 4,5 миллиона гектаров", - сказал аким области.

ТОО "Шагала Агро" и ТОО "Петерфельд Агро" заключили меморандум с Казахским агротехническим университетом имени С. Сейфуллина.

Сообщается, что хозяйства выделили по 500 гектаров земли, на которых в пилотном режиме применяют элементы точного земледелия. Техническое сопровождение осуществляется по рекомендациям университета.

Следует отметить, "умными" будут и все североказахстанские фермы. В большинстве из них уже применяют элементы цифровизации. В частности, используют системы, которые позволяют учитывать индивидуальный надой молока, выдавать необходимую порцию кормов, направлять корову в свою группу или загон для лечения.

В 2018 году в регионе планируют реализовать проекты по строительству 7 молочных комплексов. Их тоже сделают "умными".

По словам Мадияра Кожахмета, эффекты от цифровизации сельского хозяйства видны в повышении рентабельности в 2,5 раза, урожайности в среднем на 5 центнеров на гектар и увеличении производительности труда до 2,4 миллиона тенге на одного человека.

В регионе цифровизации отраслей уделяют большое внимание и даже планируют создать отдельное управление, которое будет заниматься исключительно развитием и внедрением новых технологий.

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