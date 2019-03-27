Алматинцев предупредили о возможной снежной лавине

27 марта 2019 02:29 (UTC+04:00)

Жителей и гостей Алматы предупредили об опасности схода снежных лавин, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«По прогнозам РГП «Казгидромет», в связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейне реки Киши Алматы в период 27-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!» - говорится в распространенном ДЧС города предупреждении.

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