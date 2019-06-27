Ситуация в казахстанском городе Арысь находится под контролем

БАКУ /Trend/ - Пожар в казахстанском городе Арысь локализован, все основные улицы и площадки проверены и очищены, рассказал заместитель министра обороны Бахыт Курманбаев, сообщает Trend в четверг со ссылкой на СМИ Казахстана.

По информации замминистра, на данный момент проводятся мероприятия по обеспечению безопасности жителей города. В ходе очистки города саперами было обнаружено около 500 фрагментов снарядов. Далее планируется проверка дворов жилых домой на наличие боеприпасов.

В свою очередь, председатель Комитета по делам чрезвычайных ситуаций Владимир Беккер, добавил, что ситуация находится под контролем, а информация в социальных сетях о пропавших без вести людях является ложной.

«Также встречается информация о возможных взрывах и спуске воды из водохранилищ. Водохранилища работают в штатном режиме, плана спуска из них воду нет. Прошу руководствоваться официальной информацией», – сказал Беккер.

Также главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин заявил, что радиации в Арыси нет.

"Специалисты проведут в городе дезинфекцию. Будут очищены общественные места, мусорные контейнеры, объекты. Эпидемиологический фон в Арыси безопасный", - заявил Беккер.

Напомним, что 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. На данный момент население города эвакуировано.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.