Военные покидают казахстанскую Арысь после трагедии

6 июля 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В казахстанском городе Арысь запущен процесс вывода воинской части из города, сообщает Trend в субботу со ссылкой на казахские СМИ.

Сообщается, что на данный момент осуществляется погрузка и вывоз уцелевших боеприпасов. Также отмечается, что сопровождение и охрана боеприпасов будут осуществляться воинскими караулами и силами военной полиции.

Передислокация части находится на контроле министра обороны Нурлана Ермекбаева. Воинская часть из Арыси будет передислоцирована в безопасное для населения место.

Напомним, утром 24 июня на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь, произошла детонация боеприпасов с последующим распространением пожара. В результате происшествия был объявлен режим чрезвычайной ситуации и осуществлена эвакуация жителей. Также сообщалось о трех погибших. По состоянию на 28 июня все жители города вернулись в свои дома. Начат процесс восстановления города.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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