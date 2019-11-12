В Ташкенте пройдет встреча глав государств Центральной Азии

12 ноября 2019 14:09 (UTC+04:00)

Вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии намечена на 27 ноября и состоится в Ташкенте. Об этом во вторник сообщил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я ранее призвал наших соседей собраться на консультативную встречу. Такая встреча состоялась в Астане [Нур-Султане]. Хотел бы, чтобы они проходили в разных столицах. Надеюсь, в этом году, 27 ноября, встреча состоится в Ташкенте как намечено", - приводит слова Назарбаева агентство Казинформ.

Как отметил Назарбаев, есть нерешенные вопросы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. "Столкновения происходят, гибнут люди", - подчеркнул бывший глава государства.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в марте 2018 года в столице Казахстана. В июле нынешнего года в МИД Узбекистана сообщили, что вторая встреча пройдет в Ташкенте осенью.

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