Глава Атырауской области назначен министром энергетики Казахстана

БАКУ /Trend/ - Указом президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, Нурлан Ногаев назначен министром энергетики Казахстана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что в связи с назначением, Ногаев был освобожден от должности акима Атырауской области.

"Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича Министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности акима Атырауской области", - говорится в указе президента.

Напомним, сегодня, 18 декабря, стало известно о том, что указом президента, Канат Бозумбаев был освобожден от должности министра энергетики Казахстана, которую он занимал с 2016 года.

В свою очередь, как прокомментировал смену должности, заместитель директора Департамента информации и стратегического развития министерства энергетики Нурлыбек Женисбек, Бозумбаев покинул должность по состоянию здоровья.

По его словам, на днях Бозумбаев доложил Токаеву о состоянии своего здоровья, в связи с перенесенной операцией на шейном отделе позвоночника.

«По рекомендации медиков он должен минимизировать транспортные поездки и авиаперелеты. А как известно, должность министра подразумевает частые поездки и перелеты в регионы - на отраслевые объекты, станции, месторождения, переговоры за рубежом с инвесторами и коллегами, в том числе участие на мероприятиях международных организаций», - заключил он.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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