В Казахстане назвали число участников массовых беспорядков

Почти тысяча человек приняли участие в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана (на юге республики), сообщил аким (глава администрации) региона Аскар Мырзахметов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

"В беспорядках участвовала почти тысяча человек", - сказал Мырзахметов на пресс-конференции, прошедшей в одном из сел, пострадавших от беспорядков.

В свою очередь возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий беспорядков заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер.

"Мы все граждане Республики Казахстан. Никаких национальных вопросов здесь нет. Был бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло", — отметил он.