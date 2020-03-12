Казахстан вводит запрет на проведение публичных мероприятий из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - В Казахстане будут отменены все публичные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в четверг Trend со ссылкой на Twitter президента.

По словам Токаева, данный меры принимаются как ответ на объявление эпидемии коронавируса пандемией.

«ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ», - написал Токаев.

В свою очередь, первый заместитель премьер-министра Казахстана – министр финансов Алихан Смаилов заявил, что министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО), которую планировалось в июне провести в Нур-Султане также была отменена.

Как отметил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, запрет на проведение массовых, спортивных мероприятий, конференций и других подобных мероприятий вводится начиная с 13 марта.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 126 258 человек, 4 638 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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