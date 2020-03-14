В Казахстане принято решение о временном приостановлении деятельности центра «Хоргос»

БАКУ /Trend/ - В Казахстане принято решение о временном приостановлении деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», передаёт в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Акимата Алматинской области.

Сообщается, что деятельность центра будет приостановлена в период с 15 марта до вынесения особого распоряжения главного государственного санитарного врача области.

Соответствующее постановление принято в связи с регистрацией в Казахстане лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и в целях недопущения её ввоза и распространения на территории области, говорится в сообщении.

Также в соответствии с постановлением во всех производственных помещениях области вводится усиленный санитарно-дезинфекционный режим.

В зданиях с массовым и длительным пребыванием граждан будут установлены специальные приборы (санитарайзеры) с дезинфицирующим средством для обработки рук.

Отмети, что международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" расположен на китайско-казахстанской границе. Центр в основном используется в качестве площадки для ведения торговых переговоров, проведения выставок, реализации, хранения и транспортировки товаров, а также оказания финансовых услуг.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране, на этот раз в столице - городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане составляет шесть: четыре - в Алматы и два - в Нур-Султане.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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