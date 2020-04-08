Назарбаев считает, что пандемия коронавируса меняет формат межгосударственных отношений

Казахстан 8 апреля 2020 08:49 (UTC+04:00)
Назарбаев считает, что пандемия коронавируса меняет формат межгосударственных отношений

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что пандемия нового коронавируса способствует смене формата отношений между государствами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статье Назарбаева "Когда мы едины - мы непобедимы", опубликованной в среду на сайте первого президента республики.

"Сегодня человечество оказалось на перепутье. Уникальность нынешней ситуации в том, что эти идущие чередой проблемы, прежде никогда не затрагивавшие столь многих аспектов геополитики, экономики, экологии, общественной жизни, теперь начали менять и сам формат межгосударственных отношений", - отметил Назарбаев.

По его словам, буквально вчера государства создавали взаимные барьеры, вступали в санкционные войны, а теперь протягивают друг другу руку помощи. По мнению Назарбаева, это - свидетельство начала серьезных изменений, происходящих на глобальном уровне.

"В мировой истории имели место многочисленные войны, напряженные ситуации и конфликты, тянувшиеся на протяжении десятилетий и даже столетий. Немало случалось и эпидемий, унесших миллионы людских жизней. Человечество победило все это. Нынешние невзгоды мы тоже преодолеем. Мировым державам нужно извлечь уроки из этой трудной ситуации", - считает первый президент Казахстана. Он отметил, что именно сейчас "нужна новая политика, которая вдохновляла бы всю человеческую цивилизацию на развитие, а не на создание препятствий".

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 704 случая инфицирования коронавирусом, 51 человек выздоровел, шесть пациентов умерли.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Артист мира ЮНЕСКО из Франции обратилась к Азербайджану (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)
Артист мира ЮНЕСКО из Франции обратилась к Азербайджану (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)
Нигяр Гасанзаде отмечает юбилей. От любимой бабушки и монастыря до &quot;святого безумства&quot; (ФОТО)
Нигяр Гасанзаде отмечает юбилей. От любимой бабушки и монастыря до "святого безумства" (ФОТО)
Фантастический бакинец Александр Хакимов отмечает юбилей: Когда большой ребенок всласть наиграется…(ФОТО)
Фантастический бакинец Александр Хакимов отмечает юбилей: Когда большой ребенок всласть наиграется…(ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Рахиб Мамедов: Объединившись, мы сможем пресечь распространение коронавируса (ВИДЕО) Общество 10:20
Таир Рзаев: Если не соблюдать карантин, устранить угрозу коронавируса будет еще сложнее Политика 10:19
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:08
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане возросло до 534 Узбекистан 10:07
Нефть дорожает перед встречей ОПЕК+ Энергетика 09:54
Власти Японии не будут возмещать убытки всем, кто остановил работу из-за ЧС Другие страны 09:48
Сенаторы США обсудят рынок нефти с саудовскими властями 11 апреля Арабские страны 09:46
ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Более 40 компаний Японии с февраля объявили о банкротстве из-за коронавируса Другие страны 09:44
Число заразившихся коронавирусом в Грузии продолжает расти Грузия 09:30
Курс маната по отношению к мировым валютам на 8 апреля Финансы 09:27
Звезда сериала "Деффчонки" заразилась коронавирусом Социум 09:24
Казахстано-германское нефтедобывающее предприятие привлечёт услуги по монтажу оборудования Тендеры 09:20
Касильяс заявил, что хотел бы вернуться в "Реал" Спорт 09:01
Рост числа инфицированных коронавирусом в Австралии снизился до рекордных 2% в день Другие страны 08:55
Назарбаев считает, что пандемия коронавируса меняет формат межгосударственных отношений Казахстан 08:49
Впервые в истории журнал Vogue выйдет с пустой обложкой Европа 08:41
Рекордсмен клуба "Тоттенхэм" Гривз попал в больницу Спорт 08:36
Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 704 Казахстан 08:11
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд по стране Финансы 08:00
Появилась вакансия путешественника с зарплатой 2500 долларов в неделю В мире 07:50
«Реал» не намерен возвращать Роналду Спорт 07:39
Starbucks приостановит работу в семи префектурах Японии из-за режима ЧС Другие страны 07:28
Mercedes F1 откроет доступ к чертежам разработанных ею аппаратов ИВЛ В мире 07:07
Китай выделил Кубе более $200 тыс. для борьбы с коронавирусом Другие страны 06:50
СМИ: певец Джон Прайн умер от осложнений коронавируса США 06:31
В Антигуа и Барбуде зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом Другие страны 06:16
Amazon наймет 100 тыс. человек на склады и приостановит побочную доставку США 05:58
Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста, не знавшего цены на нефть США 05:42
Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом США 05:26
В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тыс. в сутки США 05:03
За сутки в Китае от коронавируса умерли два человека Другие страны 04:41
Президент «Тоттенхэма» отправит сотрудников клуба работать к себе домой Спорт 04:25
Раскрыта великая загадка Солнечной системы В мире 04:11
Нью-Йорк обновил антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки США 03:31
Франции пообещали сильнейший кризис со времен Второй мировой войны Европа 03:14
Глава Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с пандемией В мире 02:58
Трамп спрогнозировал развитие ситуации с пандемией в США США 02:36
США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ США 02:12
Парагвайский суд отправил Роналдиньо под домашний арест В мире 02:11
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса В мире 01:47
Ибрагимович решил продолжить карьеру Спорт 01:29
Трамп припомнил ВОЗ рекомендацию не закрывать границу от Китая США 01:16
Глава Пентагона назначил новым и.о. министра ВМС США Джеймса Макферсона США 00:54
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 1,4 миллиона В мире 00:40
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 520 Узбекистан 00:39
Минфин США запросил дополнительно $250 млрд на поддержку малого бизнеса США 00:25
В Израиле сообщили, что тест Нетаньяху на коронавирус отрицательный Израиль 00:11
Муса Гулиев: В нашей стране есть лаборатории, которые имеют широкие возможности для тестирования на коронавирус Политика 7 апреля 23:53
Саудовская Аравия заявила о сохранении приверженности интересам стабильного рынка нефти Арабские страны 7 апреля 23:49
Хикмет Бабаоглу: Мнения высказанные маргинальной группой под названием "Национальный совет" являются политически аморальными Политика 7 апреля 23:43
Порядка 100 бортпроводников American Airlines заражены коронавирусом США 7 апреля 23:37
Китайские власти разрешили выезд из Уханя Другие страны 7 апреля 23:18
У меня не было надежды, что я проживу еще 8 лет - помилованный осужденный Общество 7 апреля 23:13
Помилованный осужденный: Распоряжение Президента o помиловании принесло мне и моей семье настоящую радость Общество 7 апреля 23:07
Объявлены дни регистрации для обращения безработных в электронном порядке Общество 7 апреля 23:03
Пентагон мобилизовал сотни медиков-резервистов для борьбы с COVID-19 в Нью-Йорке США 7 апреля 22:56
В условиях борьбы с коронавирусом продлен срок инвалидности Общество 7 апреля 22:46
Гран-при "Формулы-1" в Канаде перенесен из-за пандемии коронавируса Другие страны 7 апреля 22:42
В Италии началось снижение эпидемиологической кривой Европа 7 апреля 22:40
В Азербайджане продлен срок страховых выплат по безработице Экономика 7 апреля 22:38
Арзу Нагиев: Государство осуществляет борьбу с коронавирусом в комплексной форме (ВИДЕО) Политика 7 апреля 22:31
Министр: Большинство обращающихся за единовременной выплатой - это те, кто работают Общество 7 апреля 22:13
В ФРГ тяжелобольных COVID-19 будут лечить экспериментальным препаратом Европа 7 апреля 22:13
Во Франции число умерших от последствий заражения коронавирусом превысило 10 тыс. Европа 7 апреля 21:54
Кабинет Министров утвердил условия и правила выдачи единовременных выплат безработным Политика 7 апреля 21:39
Центр Гейдара Алиева поддержал Иран (ВИДЕО) Общество 7 апреля 21:34
Минэнерго США не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле Энергетика 7 апреля 21:20
Число жертв коронавируса в Турции достигло 725 человек Турция 7 апреля 21:13
Сахиль Бабаев: Размеры платежей предпринимателей в Госфонд соцзащиты могут быть снижены Общество 7 апреля 21:08
ФИФА предложила продлить контракты игроков до фактического окончания сезона Спорт 7 апреля 21:02
Азай Гулиев: Распоряжение о помиловании Президента Ильхама Алиева является проявлением заботы о гражданах Политика 7 апреля 20:38
Норвегия не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе Политика 7 апреля 20:01
В Азербайджане помилованные размещаются в центрах отдыха на две недели Общество 7 апреля 19:59
ЕБРР и ЕС помогают крупному птицеводческому комплексу Грузии наращивать мощности Бизнес 7 апреля 19:57
Туркменистан экспортировал более 2 тыс. автомобильных аккумуляторов в Афганистан Бизнес 7 апреля 19:43
Сахиль Бабаев: В Азербайджане в период карантина банкоматы не будут взимать комиссию с соцвыплат Экономика 7 апреля 19:41
"Поддержи искусство" – новая акция в Азербайджане Социум 7 апреля 19:14
Как в Азербайджане появились сын царя Давида, Джик-джик ханым, колобок, рис и хлопок (ВИДЕО) Культура 7 апреля 19:08
Еще один человек скончался в Грузии от коронавируса Грузия 7 апреля 18:59
В Азербайджане единовременная выплата будет перечислена лицам, получившим статус безработного и после первого апреля Общество 7 апреля 18:43
Азербайджан входит в число лидеров мира по количеству обследований на коронавирусную инфекцию Политика 7 апреля 18:42
Азербайджанская компания нарастит объемы производства молока Бизнес 7 апреля 18:34
Сотрудники Астаринского таможенного поста оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям (ВИДЕО) Общество 7 апреля 18:29
МВД Азербайджана: Арестовано лицо, подделывавшее SMS-разрешения (ВИДЕО) Происшествия 7 апреля 18:17
Крупный завод Азербайджана о сроках запуска новой линии по производству металлоконструкций Бизнес 7 апреля 18:12
В Азербайджане для защиты устойчивости в социальной сфере будет выделено 394 миллиона манатов Общество 7 апреля 18:07
Грузия располагает достаточным запасом пшеницы Бизнес 7 апреля 18:06
В Азербайджане предусматривается дальнейшее упрощение механизма страхования от безработицы Общество 7 апреля 18:03
Стал известен один из самых первых случаев заражения коронавирусом в Ухане Другие страны 7 апреля 17:56
В Азербайджане построят 6 модульных больниц для борьбы с коронавирусом Политика 7 апреля 17:54
Сахиль Бабаев: В Азербайджане безработные граждане будут обеспечены пособиями Общество 7 апреля 17:51
Грузоперевозки между Азербайджаном и Грузией осуществляются по спецпротоколу - министерство Транспорт 7 апреля 17:50
Артист мира ЮНЕСКО из Франции обратилась к Азербайджану (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО) Интервью 7 апреля 17:46
Китай направит в Казахстан медиков для борьбы с коронавирусом Казахстан 7 апреля 17:43
Вугар Искендеров: Помилование заключенных является значимым событием с точки зрения общественной солидарности Политика 7 апреля 17:37
Строительная компания Азербайджана о ходе реализации дорожного проекта в Центральной Азии Строительство 7 апреля 17:33
В Турции прогремел взрыв есть раненные Турция 7 апреля 17:29
Названа дата выдачи пенсий и соцвыплат в Азербайджане Общество 7 апреля 17:25
Адиль Алиев: Распоряжение о помиловании является гуманным шагом в отношении лиц из уязвимых групп Политика 7 апреля 17:22
Все новости