Назарбаев считает, что пандемия коронавируса меняет формат межгосударственных отношений
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что пандемия нового коронавируса способствует смене формата отношений между государствами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статье Назарбаева "Когда мы едины - мы непобедимы", опубликованной в среду на сайте первого президента республики.
"Сегодня человечество оказалось на перепутье. Уникальность нынешней ситуации в том, что эти идущие чередой проблемы, прежде никогда не затрагивавшие столь многих аспектов геополитики, экономики, экологии, общественной жизни, теперь начали менять и сам формат межгосударственных отношений", - отметил Назарбаев.
По его словам, буквально вчера государства создавали взаимные барьеры, вступали в санкционные войны, а теперь протягивают друг другу руку помощи. По мнению Назарбаева, это - свидетельство начала серьезных изменений, происходящих на глобальном уровне.
"В мировой истории имели место многочисленные войны, напряженные ситуации и конфликты, тянувшиеся на протяжении десятилетий и даже столетий. Немало случалось и эпидемий, унесших миллионы людских жизней. Человечество победило все это. Нынешние невзгоды мы тоже преодолеем. Мировым державам нужно извлечь уроки из этой трудной ситуации", - считает первый президент Казахстана. Он отметил, что именно сейчас "нужна новая политика, которая вдохновляла бы всю человеческую цивилизацию на развитие, а не на создание препятствий".
15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 704 случая инфицирования коронавирусом, 51 человек выздоровел, шесть пациентов умерли.