Два казахстанца скончались от коронавируса 31 мая

В Казахстане зарегистрировано ещё 2 случая с летальным исходом у пациентов, больных коронавирусной инфекцией. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом сообщает министерство здравоохранения.

В Шымкенте умер пациент 1959 года рождения, в Павлодарской области - пациентка 1966 года рождения.

Всего от коронавирусной инфекции с начала эпидемии в Казахстане скончались 40 человек.