Два казахстанца скончались от коронавируса 31 мая
В Казахстане зарегистрировано ещё 2 случая с летальным исходом у пациентов, больных коронавирусной инфекцией. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом сообщает министерство здравоохранения.
В Шымкенте умер пациент 1959 года рождения, в Павлодарской области - пациентка 1966 года рождения.
Всего от коронавирусной инфекции с начала эпидемии в Казахстане скончались 40 человек.
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