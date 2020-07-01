Свыше 800 тонн мяса птицы ежедневно производится в Казахстане

За 5 месяцев 2020 года производство мяса птицы в республике выросло на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по май произведено почти 100 тысяч тонн продукции, сообщает Trend со ссылкой на Казинформ.

Мясо птицы в Казахстане производят 24 птицефабрики. Ежедневно они выпускают более 800 тонн продукции (в Акмолинской области – более 200 тонн, в Алматинской – около 350, в Актюбинской и Атырауской – порядка 7 тонн, в ВКО – 130, в Западно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях – более 20, в Костанайской и Павлодарской – 14, в СКО – 6, Туркестанской – почти 45 тонн).

Ожидается, что до конца года все категории хозяйств дадут почти 300 тысяч тонн мяса.

Стоит отметить, что в 2019 году в республике произвели 223 тысячи тонн мяса птицы, а в 2018-м – 192 тысячи тонн. Благодаря неуклонному росту производства на 4% сократилась доля импорта мяса птицы – с 49% в 2018 году до 45% в 2019-м.

Тенденция роста производства объясняется реализацией программы развития птицеводческой отрасли, в частности, мясного направления, а также расширением мер господдержки производства мяса птицы. В частности, в рамках программы развития птицеводства для дальнейшего импортозамещения мяса птицы принимаются меры по финансированию строительства новых и модернизации действующих птицефабрик.

Сегодня в Казахстане продолжается строительство пяти птицефабрик. Также ведется работа по реанимированию птицефабрик в Алматинской (ТОО «OTAN Green Food»), Атырауской (ТОО «Meken Chicken») и Костанайской (ТОО «Комсомольская птицефабрика») областях.

Одна из современных птицефабрик республики, выпускающих высококачественную продукцию, расположена в Шымкенте. ТОО «Шымкент құс» уже 14 лет выпускает яйца и мясо бройлера. Производственная мощность фабрики - 115 млн яйц и 2 тысячи тонн мяса в год. Общее поголовье птицы сейчас превышает 600 тысяч, в том числе около 400 тысяч кур несушек, более 92 тысяч голов молодняка и 115 тысяч бройлеров. В компании трудоустроено 320 жителей мегаполиса, средняя зарплата птичниц – 105 тысяч тенге.