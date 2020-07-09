1 962 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 962 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1 209 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 120 / 65, город Алматы - 177 / 46, город Шымкент - 61 / 25, Акмолинская область - 35 / 27, Актюбинская область - 89 / 38, Алматинская область - 81 / 56, Атырауская область - 658 / 532, Восточно-Казахстанская область - 113 / 43, Жамбылская область - 57 / 47, Западно-Казахстанская область - 91 / 34, Карагандинская область - 150 / 108, Костанайская область - 111 / 71, Кызылординская область - 28 / 20, Мангистауская область - 70 / 53, Павлодарская область - 57 / 26, Северо-Казахстанская область - 36 / 7, Туркестанская область - 28 / 11.
Всего в стране выявлено 53 021 заболевших.